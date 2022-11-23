Ольмо забил сотый гол Испании на чемпионатах мира

Гол Дани Ольмо, открывший счёт в матче чемпионата мира - 2022 против Коста-Рики, стал особенным для всей «красной фурии».

Футболист «РБ Лейпциг» оформил сотый мяч испанской национальной команды в истории выступлений на главном международном турнире. Самым результативным из предыдущих 15 чемпионатов мира для Испании стал ЧМ-1986 в Мексике, когда в воротах соперников оказалось 11 мячей. На победном турнире 2010 года в ЮАР команда отличилась лишь восемь раз в семи встречах.

К середине второго тайма подопечные Луиса Энрикеведут в своём первом матче ЧМ-2022 со счётом 2:0. Помимо Ольмо в ворота Коста-Рики забил Марко Асенсио.