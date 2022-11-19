Сборная Коста-Рики отказалась от матча с Ираком из-за... штампов в паспортах

Сборная Коста-Рики готовится к своему шестому участию в чемпионате мира, ранее она принимала участие в Мундиале в 1990, 2002, 2006, 2014 и 2018 годах. Накануне команда Луиса Фернандо Суареса решила сыграть товарищеский матч в Ираке против местной команды - колумбийский наставник счел, что это будет неплохим моделированием того, что ждет их в Катаре.

Однако, когда футболисты из Латинской Америки были готовы уже выйти на поле, выяснилось следующее - власти Ирака решили проставить штампы в паспортах всех участников сборной, в том числе и футболистов, о том, что они находились на территории Ирака.

Из опасений, что это может создать в будущем проблемы политического характера, костариканцы отказались от матча, собрались и отправились дальше в Катар.