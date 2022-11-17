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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Иньеста считает, что сборной Испании по силам выиграть чемпионат мира

17 Ноября 2022 • 11:45 Комментировать
Испания
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Коста-Рика
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23.11 19:00

Бывший полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста оценил шансы сборной Испании выиграть предстоящий чемпионат мира, который пройдёт в Катаре с 20 ноября по 18 декабря.

Иньеста считает, что если игроки и тренерский штаб испанской команды смогут выстоять в самые трудные и ответственные моменты турнира, то смогут добиться успеха.

«Я верю в эту сборную. Я думаю, что, если они проявят уверенность, то смогут добиться победы», — цитирует Иньесту Marca.

Также испанец отметил роль главного тренера национальной команды Луиса Энрике, который, по мнению Иньесты, способен выжимать из игроков максимум.

Напомним, что на групповом этапе чемпионата мира сборной Испании будут противостоять команды Германии, Японии и Коста-Рики.

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Евро-Футбол.Ру,
Андрес Иньеста Сборная Испании Луис Энрике
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ИСПАНИЯ КОСТА-РИКА
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