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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Альба поделился эмоциями от попадания в заявку на ЧМ-2022

11 Ноября 2022 • 20:20 Комментировать
Испания
...
Коста-Рика
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23.11 19:00

Защитник «Барселоны» Жорди Альба высказался о попадании в заявку сборной Испании на предстоящий чемпионат мира в Катаре.

«Я очень рад попасть в заявку на ЧМ-2022. Трудно поверить, что я сыграю на третьем мундиале в своей карьере. У нас очень хорошая команда, в ней есть как опытные, так и молодые игроки. Я уверен, что всё будет хорошо. Мечтая стать профессиональным футболистом, я не мог себе представить, что буду играть на чемпионате мира, тем более на третьем», – заявил левый защитник «блауграны», чьи слова приводит Marca. Альба отметил, что в своей карьере не брал золото мундиаля и Лиги Европы, что попытается исправить в этом сезоне.

Напомним, что Луис Энрике сегодня опубликовал список из 26 футболистов, которые отправятся на ближайший чемпионат мира. В группе «красная фурия» встретится с Германией, Японией и Коста-Рикой.
 

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Испании Жорди Альба
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ИСПАНИЯ КОСТА-РИКА
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