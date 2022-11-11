Альба поделился эмоциями от попадания в заявку на ЧМ-2022

Защитник «Барселоны» Жорди Альба высказался о попадании в заявку сборной Испании на предстоящий чемпионат мира в Катаре.

«Я очень рад попасть в заявку на ЧМ-2022. Трудно поверить, что я сыграю на третьем мундиале в своей карьере. У нас очень хорошая команда, в ней есть как опытные, так и молодые игроки. Я уверен, что всё будет хорошо. Мечтая стать профессиональным футболистом, я не мог себе представить, что буду играть на чемпионате мира, тем более на третьем», – заявил левый защитник «блауграны», чьи слова приводит Marca. Альба отметил, что в своей карьере не брал золото мундиаля и Лиги Европы, что попытается исправить в этом сезоне.

Напомним, что Луис Энрике сегодня опубликовал список из 26 футболистов, которые отправятся на ближайший чемпионат мира. В группе «красная фурия» встретится с Германией, Японией и Коста-Рикой.

