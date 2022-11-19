Бельерин: «Как футболисту мне грустно, что я не смогу сыграть на чемпионате мира»

Защитник «Барселоны» Эктор Бельерин расстроен тем, что не смог поехать со сборной Испании на чемпионат мира в Катаре.

«Конечно, как футболисту мне грустно, что я не смогу сыграть на чемпионате мира. Зато другая часть меня счастлива, ведь я не знаю, смог бы я наслаждаться турниром при том, что во время подготовки погибло 5-6 тысяч человек», – цитирует Бельерина GQ Espana.

Напомним, Бельерин перед закрытием трансферного окна покинул лондонский «Арсенал» на правах свободного агента и подписал контракт с каталонской «Барселоной», которая пока не очень впечатлена его выступлениями в нынешнем сезоне.