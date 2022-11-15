Коке рассказал, в чём сила сборной Испании

Полузащитник мадридского «Атлетико» Коке высказался о перспективах сборной Испании на предстоящем мундиале в Катаре.

30-летний капитан «матрасников» попал в итоговую заявку на турнир, которую недавно огласил наставник Луис Энрике. Испанцы сыграют в одном квартете со сборными Коста-Рики, Германии и Японии.

«Наша главная сильная сторона заключается в нашей командной игре, – рассказывает Коке на пресс-конференции. – Разумеется, индивидуально одарённые игроки помогают выигрывать матчи, но самое главное в футболе – это именно командная игра», – заявил хавбек.

В первом туре групповой стадии сборная Испании сыграет против Коста-Рики. Поединок пройдёт 23 ноября.