Энрике прокомментировал разгром Коста-Рики

Наставник испанской национальной команды Луис Энрике высказался о разгромной победе над Коста-Рикой в первом туре катарского ЧМ-2022.

«Единственная цель в этой игре, как и в следующих, заключалась в полном доминировании. Для этого у вас должен быть мяч. Необходимо организовать всё так, чтобы оппоненту стало скучно и он практически не принимал бы участия в матче. Но у нас ещё есть возможности для улучшения своей игры», — заявил именитый специалист, чьи слова приводит Mundo Deportivo. Энрике отметил, что у его подопечных получалось абсолютно всё на поле, что вылилось в доминирование по игре и по счёту.

Напомним, что Испания выиграла со счётом 7:0, возглавив турнирную таблицу группы Е. В следующем туре «красная фурия» встретится с Германией в воскресенье, 27 ноября.