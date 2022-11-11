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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Коста-Рика: что покажет сборная на чемпионате мира в Катаре

11 Ноября 2022 • 17:28 Комментировать
Испания
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Коста-Рика
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23.11 19:00

Сборная Коста-Рики - записной аутсайдер чемпионата мира в Катаре, но на что способна эта национальная команда, и что от неё ждать - ответы в нашем материале. 

История выступлений сборной Коста-Рики на чемпионатах мира

Сборная Коста-Рики не частый гость на чемпионатах мира – турнир в Катаре станет лишь шестым в истории команды. Трижды «лос тикос» не смогли выйти из группы. На дебютном турнире в 1990-м костариканцы пробились в 1/8, оставив позади в квартете Шотландию и Швецию. Лучший же результат был достигнут в 2014-м. Тогда костариканцы выиграли «группу смерти» с Уругваем, Италией и Англий, в 1/8 была повержена Греция, и лишь в четвертьфинале по пенальти случилось поражение от Голландии.

Кто попал в группу со сборной Коста-Рики на чемпионате мира

Сборная Коста-Рики попала в группу, где на бумаге есть два очевидных фаворита. Испания и Германия по предварительным раскладам должны выходить из группы, но у обеих европейских команд есть проблемы, которыми можно воспользоваться. Правда, четвёртый участник квартета – Япония – тоже постарается дать бой, так что у центральноамериканской сборной лёгкой прогулки точно не будет.

Как выступит и какое место займёт сборная Коста-Рики на чемпионате мира

По именам соперников кажется, что сборная Коста-Рики даже из группы не выйдет. Если это случится, то станет небольшой сенсацией. В любом случае пройти дальше 1/8 будет очень сложно. Однако костариканцы знают толк в сенсациях.

Состав сборной Коста-Рики

Вратари: Кейлор Навас («ПСЖ»), Эстебан Альварадо («Эредиано»), Патрик Секейра («Луго»).

Защитники: Франсиско Кальво («Коньяспор»), Хуан Пабло Варгас («Мильонарис»), Кендалл Уастон («Саприсса»), Оскар Дуарте («Аль-Вахда»), Даниэль Чакон («Колорадо Рэпидз»), Кейшер Фуллер («Эредиано»), Карлос Мартинес («Сан-Карлос»), Брайан Овьедо («Реал Солт-Лейк Сити»), Рональд Матаррита («Цинциннати»).

Полузащитники: Ельцин Техеда («Эредиано»), Сельсо Борхес («Алахуэленсе»), Юст Салас («Саприсса»), Роан Уилсон («Гресия»), Джерсон Торрес («Эредиано»), Дуглас Лопес («Эредиано»), Джуинсон Беннетт («Сандерленд»), Альваро Самора («Саприсса»), Энтони Фернандес («Пунтаренас»), Брэндон Агилера («Ноттингем Форест»), Брайан Руис («Алахуэленсе»).

Нападающие: Хоэль Кэмпбелл («Леон»), Антони Контрерас («Эредиано»), Хоан Венегас («Алахуэленсе»).

Главные потери сборной Коста-Рики перед чемпионатом мира

Серьезных потерь у сборной Коста-Рики, которые бы качественно могли сказать на игре, пожалуй, нет. «Лос тикос» подходят в боевом состоянии к турнире. Главное, что на месте Кейлор Навас.

Расписание матчей сборной Коста-Рики

23 ноября в 19:00 – Испания – Коста-Рика;

27 ноября в 13:00 – Япония – Коста-Рика;

1 декабря в 22:00 – Коста-Рика – Германия.

Какие шансы сборной Коста-Рики победить на чемпионате мира – прогноз

Выиграть чемпионат мира сборной Коста-Рики точно не по силам. Если команда и сотворит сенсацию, то когда-то чудеса завершатся. Для победы на мундиале Коста-Рике нужна какая-то невероятная удача.

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Капитан сборной Коста-Рики

Кто-то удивится, но Брайан Руис в свои 37 лет играет и будет капитаном сборной Коста-Рики на чемпионате мира. В 2014-м именно этот форвард принёс победу своей команде над Италией, а позже забил в 1/8. В 2018-м Руис также играл на чемпионате мира. На клубном уровне нападающий известен по игре за «Твенте» и «Фулхэм», но с 2020-го ветеран выступает за родной костариканский «Алахуэленсе».

Главный тренер сборной Коста-Рики

Возглавляет сборную Луис Суарес. Колумбиец знает толк в участии на чемпионатах мира – в 2006-м он вывел на мундиаль сборную Эквадора, с которой сумел выйти в плей-офф (кстати, в группе позади осталась в том числе и Коста-Рика). Правда, в 1/8 точный гол Дэвида Бекхэма принёс успех англичанам. Суарес не смог вывести Гондурас на чемпионат мира в 2014-м, но вот теперь с Коста-Рикой результат повторить удалось.

На клубном уровне Суарес может похвастаться лишь победой в чемпионате Колумбии с «Атлетико Насьональ». Кстати, в составе этого клуба, будучи игроком, он выигрывал Кубок Либертадорес.

Где смотреть матчи сборной Коста-Рики на чемпионате мира в Катаре

Все матчи турнира будет показывать холдинг «Матч». Также игры чемпионата мира можно будет смотреть на веб-сайте LiveResult.Ru.

Какое место в группе займёт сборная Коста-Рики?
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