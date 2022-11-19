Луис Энрике назвал тренеров, которых оценивает выше себя

Рулевой сборной Испании Луис Энрике рассказал, каких тренеров считает лучшими в своём деле.

«Кто лучший тренер мира, если не считать меня самого? На самом деле есть много специалистов, которые превосходят меня. Мне нравятся Пеп [Гвардиола], Юрген Клопп, Карло Анчелотти. Можно долго перечислять», – заявил Энрике, занимающий должность наставника сборной Испании с 2019 года, а ранее работавший в «Барселоне», «Сельте» и итальянской «Роме».

Сборная Испании сыграет против Коста-Рики в матче первого тура групповой стадии чемпионата мира в Катаре. Встреча пройдёт 23 ноября в 19:00 по московскому времени.