Бускетс: «ЧМ-2022 может стать последним в моей карьере»

34-летний полузащитник сборной Испании Серхио Бускетс предполагает, что чемпионат мира – 2022 станет для него последним в карьере.

«С большим нетерпением жду старта Испании на мундиале в Катаре. Мы знаем, чего хочет от нас тренерский штаб. Нашу команду очень непросто победить. Последний ли для меня это ЧМ? Склоняюсь к этому, хотя не задумывался всерьез над этим вопросом», - передает слова опытного хавбека AS.

Бускетс выступает за сборную Испании с 2009 года. На его счету 139 матчей и два забитых мяча.

«Красная фурия» стартует на ЧМ-2022 матчем против команды Коста-Рики 23 ноября.