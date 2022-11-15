Испания: как выступит сборная на чемпионате мира в Катаре

Сборная Испании стартует на чемпионате мира 23 ноября игрой против Коста-Рики. Рассказываем о перспективах европейцев на главном футбольном празднике года.

История выступлений сборной Испании на чемпионатах мира

В 2010-м сборная Испании наконец-то выиграла чемпионат мира, сбросив с себя клеймо неудачника. До этого, не считая 1950 года, «красная фурия» ни разу не доходила до полуфинала. Даже на домашнем мундиале в 1982-м испанцы остановились на втором раунде. После успеха в ЮАР «красная фурия» тоже не блещет – вылет на групповом этапе в 2014-м и в 1/8 от России в 2018-м.

Кто попал в группу со сборной Испании на чемпионате мира

На бумаге в группе Е есть два явных фаворита: Испания и Германия. Однако не стоит заранее и безоговорочно отдавать им первые две строчки. Можно вспомнить, какую сенсацию Коста-Рика преподнесла на чемпионате мира в Бразилии, выйдя из квартета с Англией, Италией и Уругваем. У японцев же подобралось неплохое поколение, лидеры которого выступают в Европе. Конечно, Испания и Германия – фавориты, но произойти может что угодно.

Как выступит и какое место займёт сборная Испании на чемпионате мира

Испания, безусловно, едет в Катар в статусе одного из фаворитов турнира, хотя вряд ли в числе главных. У «красной фурии» хороший состав, но скорее на перспективу, нежели на победу уже в 2022-м. Тем не менее дойти уж до полуфинала испанцам под силу.

Состав сборной Испании

Вратари: Унаи Симон («Атлетик» Бильбао), Роберт Санчес («Брайтон»), Давид Райя («Брентфорд»).

Защитники: Дани Карвахаль («Реал» Мадрид), Эрик Гарсия, Жорди Альба (оба – «Барселона»), Эмерик Лапорт («Манчестер Сити»), Сесар Аспиликуэта («Челси»), Пау Торрес («Вильярреал»), Хосе Гайя, Уго Гильямон (оба – «Валенсия»).

Полузащитники: Родри («Манчестер Сити»), Серджи Бускетс, Гави, Педри (все – «Барселона»), Коке, Маркос Льоренте (оба – «Атлетико» Мадрид), Карлос Солер («ПСЖ»).

Нападающие: Альваро Мората («Атлетико» Мадрид), Ферран Торрес, Ансу Фати (оба – «Барселона»), Пабло Сарабия («ПСЖ»), Нико Уильямс («Атлетик» Бильбао), Марко Асенсио («Реал» Мадрид), Йереми Пино («Вильярреал»), Дани Ольмо («РБ Лейпциг»).

Главные потери сборной Испании перед чемпионатом мира

У Луиса Энрике хватало проблем при выборе состава на чемпионат мира. В октябре травму получил нападающий «Вильярреала» Жерар Морено, от которой он не успел оправиться. В конце октября Серхи Роберто вывихнуло плечо, и эта травма оставила его вне заявки сборной Испании на чемпионат мира. Травмирован и Микель Ойярасабль. Добавим к этому, что Рауль де Томас оформил переход в «Райо Вальекано» после закрытия летнего трансферного окна и на полгода остался без игровой практики. Луис Энрике в этой ситуации не стал вызывать и его.

Помимо прочего сам тренер отказался от услуг Давида де Хеа, Серхио Рамоса, Маркоса Алонсо и Тьяго Алькантары.

Расписание матчей сборной Испании

23 ноября в 19:00 – Испания – Коста-Рика;

27 ноября в 22:00 – Испания – Германия;

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1 декабря в 22:00 – Япония – Испания.

Какие шансы сборной Испании победить на чемпионате мира – прогноз

Шансы на победу у Испании есть, но для этого должны сойтись воедино многие факторы. У Испании нет звёзд уровня Хави, Иньесты, Рамоса, Вильи. Однако состав довольно сильный, который может при определённых раскладах вернуться домой с главным трофеем.

Капитан сборной Испании

Серхио Бускетс – последний из звёздного поколения, которое ковало славу испанского футбола на рубеже 10-х годов. В 2008-м он ещё не играл, зато чемпионат мира-2010 и Евро-2012 он уже брал. Капитанскую повязку в сборной Испании полузащитник получил на Евро-2020, когда Луис Энрике не вызвал Серхио Рамоса. Бускетсу 34 года, и турнир в Катаре станет для него последним в его звёздной карьере. Трёхкратный победитель Лиги чемпионов, 8-кратный чемпион Испании. Такая карьера достойна уважения!

Главный тренер сборной Испании

Сборную Испании возглавляет Луис Энрике. Он успел неплохо поработать с «Барселоной» на клубном уровне, выиграв Лигу чемпионов и дважды чемпионат Испании. В 2015-м он даже был признан тренером года по версии ФИФА. После увольнения Хулена Лопетеги накануне чемпионата мира-2018 и провала Фернандо Йерро на самом турнире Луис Энрике принял сборную. В 2019-м он был вынужден оставить свой пост из-за тяжёлой болезни дочери, которая, к сожалению, умерла. Сборную возглавил помощник Роберт Морено.

Оправившись от трагедии, Луис Энрике вернулся на пост. Это решение Федерации Морено, выведший сборную на Евро-2020, не принял и ушёл из команды. На самом континентальном первенстве испанцы дошли до полуфинала.

Где смотреть матчи сборной Испании на чемпионате мира в Катаре

Все матчи турнира будет показывать холдинг «Матч». Также игры чемпионата мира можно будет смотреть на LiveResult.Ru.