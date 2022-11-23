Форвард испанской национальной команды Ферран Торрес высказался о победе над Коста-Рикой в первом туре катарского чемпионата мира.

«Очень рад. Мы знали, что это будет непростой поединок. К перерыву уже добились впечатляющего результата, но мы хотели большего, потому что в таком соревновании всё решают забитые мячи», — приводит слова футболиста «Барселоны» издание AS. Игрок отметил, что Испания выступает в своём стиле все 90 минут.

Напомним, что подопечные Луиса Энрике впечатляюще начали свою кампанию в Катаре, разгромив соперника со счётом 7:0. Сам Торрес оформил дубль, забив третий и четвёртый мяч своей команды.