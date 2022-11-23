Мостовой: «Игру «Спартака» не смотрел, параллельно шёл матч испанцев»

Александр Мостовой, бывший игрок испанской «Сельты», прокомментировал победу «красной фурии» над Коста-Рикой на катарском ЧМ-2022.

«Игру «Спартака» с «Крыльями Советов» я не смотрел, ведь это игра группового раунда Кубка России, а параллельно шел матч испанцев на чемпионате мира», — заявил экс-полузащитник в интервью «РБ Спорт».

Мостовой отметил, что ещё до турнира считал подопечных Луиса Энрике одними из главных претендентов на золото, напомнив, что победа в следующей встрече над Германией может отправить немцев домой. Также Александр рассказал, что не понимает других футболистов, которые объявили бойкот ЧМ-2022 из-за отстранения России.

Напомним, что Испания впечатляюще начала свой путь в Катаре, разгромив Коста-Рику со счётом 7:0.