Сборная Испании за полчаса разгромила Коста-Рику, в итоге отгрузив сопернику семь (!) мячей

Испания и Коста-Рика сошлись на чемпионате мира 2022 в Катаре.

Испанцы подготовились к ЧМ-2022 одним-единственным товарищеским матчем против Иордании, будто готовясь к Коста-Рике, которую букмекеры почему-то считают главным аутсайдером чемпионата мира. А ведь Кейлор Навас и Ельцин Техеда довольно опытные и мастеровитые игроки, к ним ещё можно добавить Дуарте, Овьедо и Кэмпбелла и получится боевитая команда, которой и предстояло подпортить настроение испанцам.

Атакующая группа Луиса Энрике выглядела довольно экспериментально: Педри, Гави, Ферран, Ольмо и Асенсио. Из опытных бойцов сборной тут только Марко, да и то с натяжкой. Но этот факт никак не напряг испанцев, они даже намёка на возможную сенсацию не позволили. С первых минут «красная фурия» захватила мяч, территорию и стала наращивать давление. Да такое давление, что аж два быстрых гола случилось.

Для начала прошёл заброс на Ольмо и Дани свой шанс не использовал, пробив чуть правее створа. Но уже через пять минут Ольмо исправился, опять же откликнувшись на похожую мягкую передачу. Гави снабдил мячом Дани, тот обыграл защитника, оказался перед голкипером и прошил того плотным ударом – 1:0. Ничему этот гол не научил костариканцев, через 10 минут они получили второй.

Почему-то никто не играл по Альбе, получившему на фланге пас Бускетса. Защитник осмотрелся, подождал и прострелил к линии штрафной площади, куда уже мчался Асенсио. Марко бильярдным ударом в дальний угол решил эпизод, запоздавший прыжок Кейлора Наваса ситуацию не спас – 2:0. По истечении получаса был оформлен и разгром. Альба ворвался в штрафную площадь, прокинул мимо Дуарте и получил по ногам. А пенальти спокойно реализовал Ферран Торрес. За полчаса решён исход встречи.

Продолжилось избиение костариканцев во втором тайме. Ферран Торрес сначала неудачно принял мяч после прострела, потом сам же его отобрал, на углу вратарской обыграл двоих и пробил низом мимо выскочившего Кейлора Наваса – 4:0. Изредка включали скорости испанцы, но даже этого хватало для тотального контроля и увеличения послужного списка забитых мячей. Большую часть времени мы наблюдали скучноватую тики-таку.

Пятый мяч прилетел от Гави за 15 минут до финального свистка. Альваро Мората убежал к воротам, голкипера обыграть не смог, зато с фланга неплохо навесил на линию штрафной площади, откуда Гави в касание пробил точно в уголок – 5:0. Кейлор Навас там спасти никак не мог. Прилетел и теннисный шестой мяч. Карлос Солер подскочил на добивание после прострела Уильямса и игры на выходе Кейлора Наваса. В касание испанец пробил в цель – 6:0.

В компенсированное время случился и седьмой мяч. Альваро Мората выскочил на обостряющую передачу Дани Ольмо и в касание пробил мимо Наваса – невероятные 7:0. Постаралась Испания, есть первый супермощный разгром на чемпионате мира 2022 (да простят нас англичане и французы).