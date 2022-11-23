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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Сборная Испании за полчаса разгромила Коста-Рику, в итоге отгрузив сопернику семь (!) мячей

23 Ноября 2022 • 20:58 Комментировать (7)
Испания
7:0
Коста-Рика
окончен

Испания и Коста-Рика сошлись на чемпионате мира 2022 в Катаре.

Протокол игры  
Испания7:0Коста-Рика
(1:0) Ольмо Дани11'  
(2:0) Асенсио Марко21'  
(3:0) Торрес Ферран31'  
(4:0) Торрес Ферран54'  
(5:0) Гави75'  
(7:0) Мората Альваро90'  
(6:0) Солер Карлос90'  
Унай СимонАспиликуэта СесарРодри ЭрнандесЛапорт ЭмерикАльба Жорди 64' (Бальде Алехандро ( 64') ГавиБускетс Серхио 64' (Коке Хорхе ( 64') Педри 57' (Солер Карлос ( 57') Торрес Ферран 57' (Мората Альваро ( 57') Асенсио Марко 69' (Уильямс Нико ( 69') Ольмо Дани
Запасные: Карвахаль ДаниэльСанчес РобертФати АнсуГарсия ЭрикСарабия ПаблоЛьоренте МаркосТоррес Пау IIРайя ДавидПино ЙеремиГильямон Уго
Навас КейлорМартинес Карлос X 46' (Уотсон Кендалл ( 46') Дуарте ОскарКальво Франсиско  68'Овьедо Брайан 82' (Матаррита Рональд ( 82') Фуллер КейшерБорхес Сельсо 72' (Агилера Брэндон ( 72') Техеда ЕльцинБеннетте Джевисон 61' (Самора Альваро ( 61') Кэмпбелл ХоэльКонтрерас Антони 61' (Руис Брайан ( 61')
Запасные: Варгас Хуан ПаблоЛопес ДугласСалас ЮстСекейра ПатрикЧакон ДаниэльТоррес ДжерсонУилсон РоанЭрнандес ЭнтониВенегас ХоанАльварадо Эстебан
23 ноября. Стадион "Аль-Тумама Стадиум".

 

Испанцы подготовились к ЧМ-2022 одним-единственным товарищеским матчем против Иордании, будто готовясь к Коста-Рике, которую букмекеры почему-то считают главным аутсайдером чемпионата мира. А ведь Кейлор Навас и Ельцин Техеда довольно опытные и мастеровитые игроки, к ним ещё можно добавить Дуарте, Овьедо и Кэмпбелла и получится боевитая команда, которой и предстояло подпортить настроение испанцам.

Атакующая группа Луиса Энрике выглядела довольно экспериментально: Педри, Гави, Ферран, Ольмо и Асенсио. Из опытных бойцов сборной тут только Марко, да и то с натяжкой. Но этот факт никак не напряг испанцев, они даже намёка на возможную сенсацию не позволили. С первых минут «красная фурия» захватила мяч, территорию и стала наращивать давление. Да такое давление, что аж два быстрых гола случилось.

Для начала прошёл заброс на Ольмо и Дани свой шанс не использовал, пробив чуть правее створа. Но уже через пять минут Ольмо исправился, опять же откликнувшись на похожую мягкую передачу. Гави снабдил мячом Дани, тот обыграл защитника, оказался перед голкипером и прошил того плотным ударом – 1:0. Ничему этот гол не научил костариканцев, через 10 минут они получили второй.

Почему-то никто не играл по Альбе, получившему на фланге пас Бускетса. Защитник осмотрелся, подождал и прострелил к линии штрафной площади, куда уже мчался Асенсио. Марко бильярдным ударом в дальний угол решил эпизод, запоздавший прыжок Кейлора Наваса ситуацию не спас – 2:0. По истечении получаса был оформлен и разгром. Альба ворвался в штрафную площадь, прокинул мимо Дуарте и получил по ногам. А пенальти спокойно реализовал Ферран Торрес. За полчаса решён исход встречи.

Продолжилось избиение костариканцев во втором тайме. Ферран Торрес сначала неудачно принял мяч после прострела, потом сам же его отобрал, на углу вратарской обыграл двоих и пробил низом мимо выскочившего Кейлора Наваса – 4:0. Изредка включали скорости испанцы, но даже этого хватало для тотального контроля и увеличения послужного списка забитых мячей. Большую часть времени мы наблюдали скучноватую тики-таку.

Пятый мяч прилетел от Гави за 15 минут до финального свистка. Альваро Мората убежал к воротам, голкипера обыграть не смог, зато с фланга неплохо навесил на линию штрафной площади, откуда Гави в касание пробил точно в уголок – 5:0. Кейлор Навас там спасти никак не мог. Прилетел и теннисный шестой мяч. Карлос Солер подскочил на добивание после прострела Уильямса и игры на выходе Кейлора Наваса. В касание испанец пробил в цель – 6:0.

В компенсированное время случился и седьмой мяч. Альваро Мората выскочил на обостряющую передачу Дани Ольмо и в касание пробил мимо Наваса – невероятные 7:0. Постаралась Испания, есть первый супермощный разгром на чемпионате мира 2022 (да простят нас англичане и французы).

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Комментарии (7)
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roksanvanino2015
23 Ноября 2022 в 21:14
в целом по испанской сборной
энрике (с учетом евро) достался самый слабый состав за последние 20 лет
без топ-игроков
но результаты на порядок лучше того же дель боске последних его двух турниров
Ermak
23 Ноября 2022 в 21:10
Браво фурии роха! Наваса жаль, отличный голкипер, но сегодня залетело все
ARTUR
23 Ноября 2022 в 21:07
Шикарно...обыграли ничего не понимающих костариков , а как выиграть если мяч все время у соперника. Сборная полузащитников отлично стартовала ,однако ,при такой тактике очень опасно будет играть против скоростных команд ...убежать в контр атаку и все.. посмотрим ,интересный вариант футбола конечно предложил Энрике. Всех с победой .Гави красавчик ,Бальде как пуля ,ждем более статусного соперника.
Castilla
23 Ноября 2022 в 21:09
Все ждут,когда ты уже жало заткнешь)
Element-22
23 Ноября 2022 в 21:02
вот это я понимаю - вышел фаворит на поле! думаю, этих костариканцев японцы обыграть смогут, наберут 6 очков, и учитывая предстоящий матч немцев с испанцами, первые поедут домой со спокойной душой бороться за права заднеприводных))
roksanvanino2015
23 Ноября 2022 в 21:08
уверяю, будь у нас такой же уровень жизни, мы бы тоже боролись за права задне и прочих приводных ... такова природа человека, заниматься ерундой когда все есть
Роман Мамедов
23 Ноября 2022 в 21:10
только каждый пятый матч ведут номинал хозяева на этом мундиале. япошки не сдюжат костариков))))
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