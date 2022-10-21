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Игрок «Монако» может сменить спортивное гражданство ради ЧМ-2022

21 Октября 2022 • 22:46 Комментировать
Испания
...
Коста-Рика
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23.11 19:00

Бразильский футболист «Монако» Кайо Энрике может сменить спортивное гражданство ради поездки на предстоящий чемпионат мира в Катаре.

По информации Globo, защитник монегасков может стать игроком испанской национальной команды, что активно обсуждается в местных СМИ. Отмечается, что игрок всё равно будет ждать вызов в бразильскую команду, хоть и веры в такой исход у него мало. Напомним, что по аналогичной схеме перед Евро-2020 был натурализован защитник «Манчестер Сити» Эмерик Лапорт.

Отметим, что Энрике является воспитанником системы «Сантоса», однако ещё на молодёжном уровне Кайо выступал за мадридский «Атлетико».
 

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Бразилии Сборная Испании Чм-2022 Кайо Энрике
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