Игрок «Монако» может сменить спортивное гражданство ради ЧМ-2022

Бразильский футболист «Монако» Кайо Энрике может сменить спортивное гражданство ради поездки на предстоящий чемпионат мира в Катаре.

По информации Globo, защитник монегасков может стать игроком испанской национальной команды, что активно обсуждается в местных СМИ. Отмечается, что игрок всё равно будет ждать вызов в бразильскую команду, хоть и веры в такой исход у него мало. Напомним, что по аналогичной схеме перед Евро-2020 был натурализован защитник «Манчестер Сити» Эмерик Лапорт.

Отметим, что Энрике является воспитанником системы «Сантоса», однако ещё на молодёжном уровне Кайо выступал за мадридский «Атлетико».

