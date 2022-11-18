Почеттино: «Мне нравится, как играет Гави»

Известный наставник Маурисио Почеттино отметил талант 18-летнего полузащитника сборной Испании и «Барселоны» Гави.

«Мне нравится, как играет Гави, – рассказывает в интервью испанским СМИ аргентинский специалист, ныне не имеющий клуба. – Я вижу в нём отражение главных ценностей футболиста – голода, спортивного духа, таланта. С нетерпением жду возможности посмотреть на него на предстоящем чемпионате мира», – заявил Почеттино.

Гави провёл за «Барселону» 19 матчей в нынешнем сезоне, отметившись одним результативным пасом. За сборную Испании юный хавбек сыграл 13 раз, дважды поразив чужие ворота.