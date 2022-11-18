Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Почеттино: «Мне нравится, как играет Гави»

18 Ноября 2022 • 20:58 Комментировать
Испания
...
Коста-Рика
1 1.18 X 6.90 2 20.00
23.11 19:00

Известный наставник Маурисио Почеттино отметил талант 18-летнего полузащитника сборной Испании и «Барселоны» Гави.

«Мне нравится, как играет Гави, – рассказывает в интервью испанским СМИ аргентинский специалист, ныне не имеющий клуба. – Я вижу в нём отражение главных ценностей футболиста – голода, спортивного духа, таланта. С нетерпением жду возможности посмотреть на него на предстоящем чемпионате мира», – заявил Почеттино.

Гави провёл за «Барселону» 19 матчей в нынешнем сезоне, отметившись одним результативным пасом. За сборную Испании юный хавбек сыграл 13 раз, дважды поразив чужие ворота.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Барселона Сборная Испании Маурисио Почеттино Гави
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ИСПАНИЯ КОСТА-РИКА
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 18 Ноября
22:07 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Рабио: «Погба попросил меня сыграть на ЧМ-2022 так же, как в «Ювентусе»
21:54 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Каррера — о ЧМ-2022: «Жду с нетерпением этот футбольный праздник»
21:45 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Фоден: «Нынешняя сборная Англии – лучшая из всех, что я видел»
21:45 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Хоакин Корреа отреагировал на пропуск чемпионата мира
21:44 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Инфантино – о судьях на ЧМ: «Нужно принимать мгновенные решения, которые могут затронуть целые страны»
21:43 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Баженов заявил, что на ЧМ-2022 будет болеть за Месси
21:37 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Ван Дейк: «Выиграю чемпионат мира – стану самым счастливым человеком на планете»
21:29 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Названо имя арбитра стартового матча чемпионата мира
21:28 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Араухо пока не разрешили играть на ЧМ-2022
21:14 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Бояринцев считает, что ЧМ-2022 выиграет европейская сборная
20:58 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Почеттино: «Мне нравится, как играет Гави»
20:54 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Мэддисон может пропустить первый матч в Катаре
20:50 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Черданцев не прокомментирует ни одного матча первого тура группового этапа ЧМ-2022 2
20:50 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Месси не присутствовал на тренировке сборной Аргентины
20:38 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Фоден сравнил Холанна и Кейна
Все новости
Рекомендуем