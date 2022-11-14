Рамос: Я мечтал поехать на пятый чемпионат мира, но придётся смотреть его дома

Защитник «ПСЖ» Серхио Рамос высказался о непопадании в состав сборной Испании на чемпионат мира – 2022.

Рамос написал в социальной сети, что поездка на пятый чемпионат мира была его мечтой, но теперь придется смотреть этот турнир дома. Игрок отметил, что не намерен что-то в себе менять, ведь он и так думает о футболе 24 часа в сутки.

Помимо этого, футболист поблагодарил всех болельщиков за поддержку и пожелал удачи сборной Испании на предстоящем мундиале.

В первом туре чемпионата мира Испания встретится с Коста-Рикой, матч состоится 23 ноября, начало игры запланировано на 19:00 по московскому времени.