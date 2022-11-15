Коке сравнил Симеоне и Луиса Энрике

Полузащитник мадридского «Атлетико» и сборной Испании Коке сравнил своих наставников.

Аргентинский специалист подвергается серьёзной критике в нынешнем сезоне и, по слухам, может в скором времени потерять работу в «Атлетико». Одним из главных кандидатов на роль преемника Диего Симеоне считается именно Луис Энрике, чьё соглашение со сборной истекает сразу после завершения предстоящего чемпионата мира.

«Об этом нужно спрашивать самого тренера, – комментирует слухи Коке на пресс-конференции. – И Симеоне, и Энрике – очень энергичные специалисты, хоть их футбольные взгляды и различаются. Не знаю, будет ли Энрике работать в «Атлетико» – у Симеоне действующий контракт с клубом», – заявил капитан «матрасников».