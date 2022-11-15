Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Коке сравнил Симеоне и Луиса Энрике

15 Ноября 2022 • 21:34 Комментировать
Испания
...
Коста-Рика
1 1.17 X 7.00 2 21.00
23.11 19:00

Полузащитник мадридского «Атлетико» и сборной Испании Коке сравнил своих наставников.

Аргентинский специалист подвергается серьёзной критике в нынешнем сезоне и, по слухам, может в скором времени потерять работу в «Атлетико». Одним из главных кандидатов на роль преемника Диего Симеоне считается именно Луис Энрике, чьё соглашение со сборной истекает сразу после завершения предстоящего чемпионата мира.

«Об этом нужно спрашивать самого тренера, – комментирует слухи Коке на пресс-конференции. – И Симеоне, и Энрике – очень энергичные специалисты, хоть их футбольные взгляды и различаются. Не знаю, будет ли Энрике работать в «Атлетико» – у Симеоне действующий контракт с клубом», – заявил капитан «матрасников».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Чемпионат Мира Сборная Испании Диего Симеоне Луис Энрике Коке
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ИСПАНИЯ КОСТА-РИКА
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 15 Ноября
21:34 · Испания. Ла Лига
Коке сравнил Симеоне и Луиса Энрике
20:23 · Испания. Ла Лига
Флик рассказал, когда Рюдигер вернётся к тренировкам
18:52 · Италия. Серия А
​«Реал» нашёл замену Кроосу в Италии 1
16:54 · Испания. Ла Лига
Родриго: «Все соперники играют с «Ралом» матч всей своей жизни» 3
16:19 · Германия. Бундеслига
«Реал» планирует бесплатно получить Павара
16:17 · Испания. Ла Лига
​У налоговой службы возникли вопросы к Пике
15:56 · Испания. Ла Лига
​«ПСЖ» сохраняет интерес к Дембеле слухи
15:16 · Испания. Ла Лига
​Президент «Барселоны»: «Дети просят меня вернуть Месси»
15:12 · Испания. Ла Лига
«Барселона» не будет продлевать контракт с Роберто
14:45 · Англия. Премьер-лига
Через два года «Реал» попытается выкупить Холанна за 180 миллионов евро
14:14 · Англия. Премьер-лига
Мудрик сделал выбор между «Арсеналом» и «Реалом»
12:42 · Италия. Серия А
Кака назвал лучшего футболиста из тех, с кем ему довелось играть 2
12:09 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» хочет обменяться игроками с клубом АПЛ 1
11:40 · Испания. Ла Лига
Рафинья оценил игру Левандовски за «Барселону»
10:36 · Испания. Ла Лига
Депай выдвинул условия «Барселоне» для бесплатного ухода из клуба
Все новости
Рекомендуем