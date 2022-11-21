Мората и шесть игроков сборной Испании простудились перед стартом на ЧМ-2022

Сборная Испании рискует сыграть неоптимальным составом в стартовом матче группового этапа чемпионата мира – 2022. Как стало известно журналистам AS, сразу семеро футболистов «красной фурии» простудились из-за использования кондиционеров. Одним из заболевших является центральный нападающий Альваро Мората, который не смог завершить последнее тренировочное занятие команды.

Подопечные Луиса Энрике начнут миндиаль поединком против команды Коста-Рики 23 ноября. Затем испанская дружина встретится со сборными Германии и Японии. Две лучшие команды выйдут в плей-офф турнира.