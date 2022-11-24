Коста-Рика - единственная команда в истории чемпионатов мира, ни разу за матч не пробившая по воротам соперника

В своем стартовом матче катарского чемпионата мира испанская сборная уничтожила Коста-Рику с невиданным с чемпионата мира 2010 года счетом 7:0. Как оказалось, эта победа стала самой крупной для Испании в истории выступлений на чемпионатах мира, причем разница в семь мячей на два гола перекрывает предыдущий рекордный показатель. Что до Коста-Рики, то латиноамериканцы ни разу не пробили в ходе игры в сторону ворот испанцев. И это - лишь второй случай в истории ЧМ, когда команда за всю игру не нанесла ни одного удара по воротам соперника. Ну а первый случай - это все те же костариканцы на чемпионате мира 1990 года в матче с бразильцами.