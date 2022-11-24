Тарханов назвал сборную, которая показала лучший футбол на старте ЧМ-2022

Бывший наставник екатеринбургского «Урала» Александр Тарханов рассказал, какая сборная большего всего впечатлила на старте чемпионата мира – 2022.

«Лучшую игру показала Испания. Феерический футбол: контроль мяча, атаки, комбинации - все было супер. Коста-Рика играла в обороне, но испанцы вскрывали», - передает слова специалиста Vprognoze.ru.

Напомним, что «красная фурия» отпраздновала разгромную победу над командой Коста-Рики со счетом 7:0.

Финал мундиаля пройдет 18 декабря. Действующим чемпионом мира является национальная команда Франции, победившая на ЧМ-2018.