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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Бальде — о вызове в сборную Испании: «Я до сих пор не могу поверить»

20 Ноября 2022 • 10:44 Комментировать
Испания
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Коста-Рика
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23.11 19:00

Защитник «Барселоны» и сборной Испании Алехандро Бальде поделился эмоциями от попадания в состав национальной команды на предстоящий чемпионат мира, который пройдёт в Катаре. Отметим, что для 19-летнего футболиста этот вызов в сборную стал первым.

Бальде признался, что очень счастлив и до сих пор не может поверить в произошедшее. Напомним, что в составе «красной фурии» защитник заменил травмированного Хосе Гайя.

«Это первый раз, когда меня вызвали во взрослую сборную — и сразу на чемпионат мира. Невероятно. Я здесь, чтобы максимально использовать этот шанс», — цитирует Бальде BarcaUniversal в своих социальных сетях.

Чемпионат мира пройдёт с 20 ноября по 18 декабря нынешнего года. На групповом этапе турнира сборной Испании будут противостоять команды Германии, Коста-Рики, а также Японии.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Испании Алехандро Бальде
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ИСПАНИЯ КОСТА-РИКА
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