Бальде — о вызове в сборную Испании: «Я до сих пор не могу поверить»

Защитник «Барселоны» и сборной Испании Алехандро Бальде поделился эмоциями от попадания в состав национальной команды на предстоящий чемпионат мира, который пройдёт в Катаре. Отметим, что для 19-летнего футболиста этот вызов в сборную стал первым.

Бальде признался, что очень счастлив и до сих пор не может поверить в произошедшее. Напомним, что в составе «красной фурии» защитник заменил травмированного Хосе Гайя.

«Это первый раз, когда меня вызвали во взрослую сборную — и сразу на чемпионат мира. Невероятно. Я здесь, чтобы максимально использовать этот шанс», — цитирует Бальде BarcaUniversal в своих социальных сетях.

Чемпионат мира пройдёт с 20 ноября по 18 декабря нынешнего года. На групповом этапе турнира сборной Испании будут противостоять команды Германии, Коста-Рики, а также Японии.