Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Причиной увольнения Тухеля из «Челси» стал Роналду

 
07 Сентября 2022 • 13:33 Комментировать (3)
Фулхэм
...
Челси
1 4.30 X 3.90 2 1.78
10.09 14:30

Руководство лондонского «Челси» уволило Томаса Тухеля с поста главного тренера в том числе из-за разногласий по поводу трансфера Криштиану Роналду из «Манчестер Юнайтед». Совладелец «синих» Тодд Бёли был заинтересован в сделке, тогда как немец просто говорил «нет» и раздражённо реагировал на просьбу объяснить причину отказа. По сообщениям журналиста Мэтта Лоу, этот эпизод стал одним из многих, где мнения тренера и руководства не пересекались.

Напомним, что у Тухеля оставался контракт с «Челси» до 2024 года. Стороны вели переговоры о подписании нового соглашения, но сегодня утром Томас узнал о своём увольнении.

Вчера «Челси» уступил на выезде загребскому «Динамо» со счётом 0:1. В первых 6 турах АПЛ «пенсионеры» потерпели два поражения.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Челси Криштиану Роналду Томас Тухель
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ФУЛХЭМ ЧЕЛСИ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (3)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Misha_diablo_football
07 Сентября 2022 в 14:37
Руководство клуба стоило бы консультировать свои трансферные действия с главным тренером по весьма понятным причинам...
Nestea0201
07 Сентября 2022 в 14:09
Вот же человек, Ювентус развалил, Тухеля уволил, чудеса)
KENIG
07 Сентября 2022 в 14:27
МЮ пока держится , на долго ли ?)
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 07 Сентября
14:32 · Англия. Премьер-лига
«Челси» придётся выложить 15 миллионов евро, чтобы заполучить Поттера
14:32 · Англия. Премьер-лига
​Названа одна из причин увольнения Тухеля слухи
13:58 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг: «Марсьяль ещё не готов играть»
13:49 · Англия. Премьер-лига
Де Брёйне: «Перед своими ассистами я всегда чувствую, где окажется Холанн»
13:24 · Россия. Премьер-лига
Карпин рассказал, как себя чувствует Захарян после несостоявшегося трансфера в «Челси»
13:05 · Англия. Премьер-лига
Зидан и Почеттино – среди кандидатов на замену Тухеля в «Челси» 2
12:40 · Англия. Премьер-лига
«Челси» нашёл приоритетного кандидата на замену Тухелю
12:33 · Англия. Премьер-лига
«Челси» - об увольнении Тухеля: «Подходящее время для этого решения» 1
11:56 · Англия. Премьер-лига
Альварес мог уйти в аренду в «Брайтон», но «Манчестер Сити» ответил отказом
11:19 · Англия. Премьер-лига
Коул: «Кулибали не был похож на себя» 1
11:07 · Англия. Премьер-лига
Анри: «Холанн ничего не создаёт — он только завершает атаки»
10:57 · Англия. Премьер-лига
Лено – об уходе из «Арсенала»: «Когда я понял, что дело не в качестве, то решил уйти»
10:38 · Англия. Премьер-лига
Фердинанд: «Всё, что Фоден привносит в игру, идёт на пользу команде»
10:13 · Англия. Премьер-лига
Аканджи: «С нетерпением жду матча с «Боруссией» Дортмунд»
09:51 · Англия. Премьер-лига
«Бешикташ» помимо Алли возьмёт ещё одного игрока из АПЛ
Все новости
Рекомендуем