Причиной увольнения Тухеля из «Челси» стал Роналду

Руководство лондонского «Челси» уволило Томаса Тухеля с поста главного тренера в том числе из-за разногласий по поводу трансфера Криштиану Роналду из «Манчестер Юнайтед». Совладелец «синих» Тодд Бёли был заинтересован в сделке, тогда как немец просто говорил «нет» и раздражённо реагировал на просьбу объяснить причину отказа. По сообщениям журналиста Мэтта Лоу, этот эпизод стал одним из многих, где мнения тренера и руководства не пересекались.

Напомним, что у Тухеля оставался контракт с «Челси» до 2024 года. Стороны вели переговоры о подписании нового соглашения, но сегодня утром Томас узнал о своём увольнении.

Вчера «Челси» уступил на выезде загребскому «Динамо» со счётом 0:1. В первых 6 турах АПЛ «пенсионеры» потерпели два поражения.