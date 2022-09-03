«Челси» был готов потратить 58 млн евро на 18-летнего игрока в последний день трансферного окна

«Челси» планировал провернуть ещё одну громкую сделку в последние часы трансферного окна.

Срочно нуждаясь в укреплении средней линии, лондонцы начали искать экстренные опции на рынке. Одной из таковых стал 18-летний хавбек «Саутгемптона» Ромео Лавиа. По информации инсайдера Фабрицио Романо, «Челси» предложил «святым» порядка 58 млн евро за юного таланта, но получил категоричный отказ.

Ромео Лавиа стал игроком «Саутгемптона» всего два месяца назад, перебравшись из молодёжного состава «Манчестер Сити» за 12,3 млн евро. В текущем сезоне бельгиец отыграл пять матчей, отметившись одним голом – как раз в ворота «Челси».