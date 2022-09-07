Лено – об уходе из «Арсенала»: «Когда я понял, что дело не в качестве, то решил уйти»

Голкипер лондонского «Фулхэма» Бернд Лено рассказал о причинах ухода из «Арсенала». Напомним, что немецкий вратарь покинул «Эмирейтс» этим летом, проиграв конкуренцию Аарону Ремсдейлу, который пришёл в команду год назад.

«Когда я понял, что дело не в качестве и не в выступлениях, то решил уйти. Я знал, что должен это сделать. В процессе подготовки я понял, что дело не в качестве, а в политике клуба», – сказал Лено в интервью Sport Bild.

Напомним, что Лено обошёлся «Фулхэму» в сумму в районе 10 миллионов евро. В «Арсенале» футболист оказался летом 2018 года, когда перешёл из леверкузенского «Байера».