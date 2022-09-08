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Поттер ещё не согласился возглавить «Челси»

 
08 Сентября 2022 • 11:12 Комментировать (1)
Фулхэм
...
Челси
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10.09 14:30

Главный тренер «Брайтона» Грэм Поттер ещё не давал своего согласия возглавить лондонский «Челси». По информации от журналиста Фабрицио Романо, «Челси» подготовил для англичанина контракт, но ещё ничего не решено. Поттер пока не давал окончательного согласия.

Поттер является приоритетным кандидатом для «Челси» на замену Томасу Тухелю. Ожидается, что окончательное решение будет принято уже сегодня.

Более того, совладелец «Челси» Тодд Бёли намерен уже в самое ближайшее время назначить нового спортивного директора. Напомним, что эту должность временно занимает сам Бёли после ухода Марины Грановской.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Грэм Поттер
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ФУЛХЭМ ЧЕЛСИ
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Комментарии (1)
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Alex1972
08 Сентября 2022 в 11:58
Не надо...
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