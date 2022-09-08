Тухель был не против продать Брою

Бывший тренер «Челси» Томас Тухель был не против летом расстаться с нападающим Армандо Броей на постоянной основе. По информации от журналиста Фабрицио Романо, немецкий специалист считал, что форвард пока не готов выступать за «Челси».

Напомним, что за Броей одно время долго охотился «Вест Хэм». Тем не менее, «молотобойцы» не стали ждать разрешения ситуации с албанцем и в итоге купили Джанлуку Скамакку из «Сассуоло».

Броя остался в «Челси» и продлил с клубом контракт до 2028 года. Томас Тухель в новом сезоне несколько раз выпустил албанца на поле с замены. Пока что Армандо не отметился ни одним результативным действием за «синих».