Тренер «Спортинга» Аморим — один из кандидатов на пост наставника «Челси»

Руководство «Челси» рассматривает главного тренера «Спортинга» Рубена Аморима в качестве одного из кандидатов на пост наставника команды после отставки немца Томаса Тухеля, сообщает журналист Низар Кинселла.

По информации источника, главным претендентом на этот пост по-прежнему остаётся тренер «Брайтона» Грэм Поттер, с котором представители «Челси» уже успели провести переговоры. Также в шорт-листе «синих» находится экс-наставник «Тоттенхэма» и «ПСЖ» Маурисио Почеттино.

37-летний Аморим возглавляет «Спортинг» с 2020 года. Вместе с лиссабонской командой специалист выиграл чемпионат Португалии в 2021 году, а также Кубок лиги и Суперкубок страны.