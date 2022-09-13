Тренер Марокко Реграгуи: «Зиеш моментально согласился вернуться в сборную, когда я с ним поговорил»

Главный тренер сборной Марокко Валид Реграгуи рассказал о том, как уговорил полузащитника «Челси» Хакима Зиеша вернуться в национальную команду. Напомним, что в феврале 2022 года игрок объявил о завершении карьеры в сборной из-за конфликта с главным тренером Вахидом Халилходжичем. В августе наставника уволили с должности.

«Когда я поговорил с Хакимом Зиешем, он моментально согласился вернуться в сборную и сказал, что с нетерпением ждёт возвращения в состав», – цитирует тренера Марокко Absolute Chelsea.

В новом сезоне Зиеш не отметился ни одним результативным действием. Марокканец выступает за «Челси» с лета 2020 года.