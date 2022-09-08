Тухель огорчён увольнением из «Челси», но не намерен делать паузу в карьере

Бывший главный тренер «Челси» Томас Тухель не намерен отдыхать от футбола после своего увольнения из лондонского клуба, сообщает The Athletic.

Несмотря на это, немецкий специалист расстроен своей отставкой, так как считается, что он сблизился с «Челси» больше, чем с любым другим клубом, в котором он раньше работал.

Напомним, вчера, 7 сентября, «Челси» официально объявил об отставке тренера, проработавшего на посту наставника «синих» полтора сезона. За это время Тухель успел выиграть Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА, а также Клубный чемпионат мира. Кроме того, специалист вывел лондонцев в три кубковых английских финала, не выиграв ни один из них.

Ожидается, что новым главным тренером «Челси» станет нынешний наставник «Брайтона» Грэм Поттер.