Главный тренер «Брайтона» Грэм Поттер подпишет с «Челси» пятилетний контракт, сообщает журналист Том Родди.

Ранее сообщалось, что Поттер станет следующим тренером лондонцев после отставки немецкого специалиста Томаса Тухеля. Английский наставник уже успел попрощаться с «Брайтоном» и отправиться Лондон. Ожидается, что уже сегодня Поттер может быть объявлен новым главным тренером «Челси».

Отметим, что после шести туров текущего розыгрыша АПЛ нынешняя команда Поттера «Брайтон» располагается на четвёртом месте в турнирной таблице, набрав 13 очков. «Челси» же пока имеет в своём активе 10 баллов.

Свой следующий матч лондонская команда проведёт 10 сентября против «Фулхэма». Начало — в 14:30 по московскому времени.