Главный тренер «Брайтона» Грэм Поттер готов возглавить «Челси». По информации от Sky Sports, «чайки» уже дали «пенсионерам» согласие на ведение переговоров с английским специалистом.

Согласно источнику, совладелец «Челси» Тодд Бёли сегодня проведёт встречу с Поттером, где стороны обсудят условия контракта. Для того, чтобы назначить англичанина на пост главного тренера, «пенсионерам» придётся заплатить «Брайтону» сумму компенсации в размере 15 миллионов евро.

Поттер до работы в «Брайтоне» возглавлял «Суонси» и шведский «Эстерсунд». Тренер хочет возглавить команду, которая выступает в Лиге чемпионов.