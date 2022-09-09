Великий финал Кубка Англии и решающий матч чемпионата мира: Королева Елизавета II и футбол

8 февраля 1952 года, спустя два дня после кончины Георга VI, на британский престол взошла Елизавета II. 25-летняя королева сначала не вызывала большой симпатии у своих поданных. Она мало появлялась в свете, да и заменить отца, который был одним из символов борьбы во Второй мировой войне, было очень тяжело. Коронация Елизаветы II состоялась лишь 2 июня 1953 года, как этого требовали традиции. Эти полтора года были использованы, чтобы улучшить имидж молодой королевы.

Конечно, обойти футбол для этой цели было нельзя. Ровно за месяц до коронации на «Уэмбли» прошёл финал Кубка Англии, и в решающем матче за трофей сошлись «Блэкпул» и «Болтон». Это был один из самых ярких решающих матчей за всю историю турнира. «Болтон» открыл счёт на второй минуте, к 55-й минуте вёл 3:1. Однако Стэн Мортенсен к голу на 35-й минуте добавил точные удары на 68-й и 89-й, а в компенсированное время Билл Перри принёс «Блэкпулу» победу со счётом 4:3! Награды победителям вручала именно Елизавета II, улыбаясь и пожимая руки футболистам. Кстати, в некотором роде это тоже традиция, так как её отец Георг VI шестнадцатью годами ранее 1 мая 1937 года также накануне своей коронации посетил решающий матч за Кубок Англии.

В следующие 13 лет Елизавету II на футболе не замечали, но в 1966-м она не могла пропустить встречи. Королева Великобритании посетила матч открытия чемпионата мира, в котором англичане разошлись миром с уругвайцами (0:0). Естественно, что Елизавета II была и на финальном матче. После победы англичан над немцами именно королева вновь вручала трофей.

С тех пор Елизавета II несколько раз посещала финалы Кубка Англии, но уж прямо в любви к футболу замечена не была. Тем забавнее выглядят всевозможные расследования британской прессы на тему, за кого же она болела. Причём в духе жёлтой прессы один вариант выглядел безумнее другого. Например, The Sun писала, что Елизавета II втайне посещала… матчи «Миллуола». Учитывая славу болельщиков этого лондонского клуба, звучит забавно. В качестве доказательств приводился факт, что якобы на заднем стекле автомобиля королевы была наклейка с девизом фанатов этого клуба «Никто не любит нас, но нам плевать». Однако сложно представить себе, чтобы такой стикер мог быть на автомобиле королевы, учитывая, как она всегда сдержанно себя вела.

В свою очередь Daily Mirror писала, что наклейку разместил один из работников Букингемского дворца, а сама Елизавета II поддерживает как раз главного антагониста «Миллуола» – «Вест Хэм». Якобы королева восторгалась тренером «молотобойцев» Роном Гринвудом, а главным доказательством считалась фотография её внука Гарри с футболкой клуба. Правда, последний довод не выдерживает никакой критики, ведь принц Уильям – поклонник «Астон Виллы». При этом их отец и сын самой королевы Чарльз – поклонник «Бёрнли», по крайней мере он сам об этом говорил на одном из благотворительных мероприятий.

В 2007 году Сеск Фабрегас взорвал эту тему, заявив, что Елизавета II призналась, что болеет за «Арсенал». Дело в том, что королеву приглашали на открытие стадиона «Эмирейтс», но по состоянию здоровья она не смогла посетить это мероприятие, отправив туда своего мужа Филиппа. Зато позже Елизавета II пригласила представителей «Арсенала» на чаепитие. Арсен Венгер и игроки провели 40 минут в Букингемском дворце, и это единственная подобная история за всё правление королевы. Как сказал Фабрегас, во время этого чаепития Елизавета II и призналась в симпатиях «канонирам». The Sun себя же опровергла и заявила, что королева ещё с 50-х годов поддерживает «Арсенал».

В свою очередь шотландский политик Ян Дэвидсон рассказал, что во время экскурсии по Букингемскому дворцу оказался в закрытых для посетителей комнатах и наткнулся там на фотографию «Глазго Рейнджерс», которая висела на стене. Этого странного заявления было достаточно – болельщики команды стали использовать для самоидентификации прозвище «парни королевы».

Если же говорить об официальных заявлениях, то представители Букингемского дворца отмечали, что Елизавета II совершенно точно болеет за сборную Англии. Год назад накануне финала Евро она обратилась к национальной команде: «55 лет назад мне посчастливилось вручить Кубок мира Бобби Муру и увидеть, что означает для игроков, тренера и персонала пробиться в финал крупного международного турнира и выиграть его. Я хочу поздравить от себя и имени моей семьи всех вас с выходом в финал чемпионата Европы и пожелать всего наилучшего завтра с надеждой, что история отметит не только ваш успех, но и дух, приверженность и гордость, которые вы проявили». Тогда англичане уступили итальянцам.

В августе же этого года женская национальная команда страны выиграла чемпионат Европы, и королева не могла пройти мимо этого успеха. «Ваше выступление по праву заслуживает похвалы. Стоит отметить, что ваш успех выходит далеко за рамки завоёванного трофея, который вы заслужили собственным трудом. Своим достижением вы подали пример, который будет вдохновляющим для других девушек и следующих поколений. Я надеюсь, что вы также будете гордиться тем влиянием, которое оказали на спорт в целом своим достижением», – говорилось в послании королевы.

В настоящее время 20 человек из мира футбола посвящены в рыцарство, из них 18 пришлись на правление Елизаветы II. Причём это не только футболисты вроде Бобби Чарльтона, Джеффа Хёрста, Кенни Далглиша или тренеры, как Алекс Фергюсон или Бобби Робсон, но и, например, Дэйв Ричардс, который занимал разные руководящие посты в Премьер-лиге, Футбольной Ассоциации и УЕФА. Самое интересное, что в рыцари был посвящен Пеле, правда, бразилец не может использовать обращение «сэр», пока не станет подданным Великобритании.

Реклама

При Елизавете II состоялись все чемпионаты Европы и большая часть мундиалей. Мы привыкли накануне матчей слышать гимны стран, и в Катаре мы впервые услышим хоровое исполнение игроков и болельщиков с просьбой к Богу хранить короля, а не королеву.

«Все говорят, что футбол — сложное дело, в котором трудно преуспеть. Но не надо забывать, что это ещё и замечательная игра», – сказала однажды Елизавета II. Пожалуй, она абсолютно права.

Роман Андреев