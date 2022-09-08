Поттер заехал попрощаться с игроками «Брайтона»

Грэм Поттер вернулся на тренировочную базу «Брайтона», чтобы попрощаться со своими футболистами. Как сообщает Sky Sports, именно по это причине англичанин вернулся в расположение клуба.

Ранее сообщалось, что Поттер возглавит лондонский «Челси». Английский специалист уже договорился с клубом об условиях контракта. В ближайшее время «пенсионеры» выплатят «Брайтону» сумму компенсации в размере 20 миллионов евро.

Пост главного тренера «Челси» остаётся вакантным после вчерашнего увольнения Томаса Тухеля. Руководство «пенсионеров» во главе с американским бизнесменом Тоддом Бёли рассматривает Поттера на долгосрочную перспективу.