Он ночевал на улице и творил волшебство в Швеции: кто такой Поттер, который возглавил «Челси»

На тренерском мостике «Челси» Томаса Тухеля сменил Грэм Поттер. Новый владелец лондонского клуба Тодд Бёли решил рискнуть и довериться тренеру, за плечами которого нет больших достижений. И всё же Поттер не спроста получил шанс попробовать себя в топ-клубе Европы. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» знакомит своих читателей с этим специалистом.

Карьера Грэма Поттера как футболиста не была богатой. Он выступал на позиции левого защитника и никогда не ездил на пределы Англии. В Премьер-лиге Поттер провёл всего лишь 8 матчей в 1996 году за «Саутгемптон». В остальном он играл в менее статусных английских дивизионах. Неудивительно, что Грэм ни разу не вызывался в национальную сборную – на международном уровне он лишь однажды сыграл за английскую молодёжку.

Повесив бутсы на гвоздь, Поттер не сразу начал тренировать. Сначала он трудился в Университете Халла, где занимался вопросами развития футбола. Дальше у Грэма был короткий период на должности технического директора женской сборной… Ганы. Потом Поттер тренировал на родине университетские команды. Словом, тогда вряд ли хоть кто-то мог представить Грэма у руля клуба Премьер-лиги, не говоря уже о клубе уровня «Челси».

Настоящая тренерская карьера Грэма Поттера началась не так уж и давно – в январе 2011 года. Англичанин отправился в Швецию, где принял «Эстерсунд», который на тот момент выступал в четвёртом по уровню дивизионе страны. Под руководством Поттера «Эстерсунд» добился серьёзного и, главное, стремительного прогресса. По итогам 2011 года команда поднялась в третий дивизион, по итогам 2012 – во второй. А в конце 2015 года «Эстерсунд» завоевал путёвку в элиту – впервые в своей истории.

Оказавшись в топ-лиге Швеции, «Эстерсунд» очень нахваливали за красивый футбол с обилием передач. Эксперты отмечали заслугу Грэма Поттера, ведь он ставил игру в условиях очень ограниченных финансовых возможностей. В 2017 году Поттеру удалось невероятное – он привёл «Эстерсунд» к завоеванию кубка Швеции. Как следствие, команда впервые в истории оказалась в еврокубках. В Лиге Европы сезона 2017/2018 «Эстерсунд» Поттера выступил не просто достойно, а волшебно. В квалификации шведы выбили такие крепкие клубы как ПАОК и «Галатасарай». Дальше «Эстерсунд» занял второе место в группе, причём пропустил вперёд «Атлетик» лишь по дополнительным показателям. Скромная команда Поттера вылетела только в 1/16 финала, уступив «Арсеналу» - шведы победили в Лондоне со счётом 2:1, но ранее крупно проиграли дома – 0:3.

За восемь с половиной лет работы в Швеции Грэм Поттер выжал из «Эстерсунда» максимум. Тренеру предстояло сделать следующий шаг, и он оказался в «Суонси». Под руководством Поттера «лебеди» в сезоне 2018/2019 не дотянули до плей-офф Чемпионшипа, заняв 10-е место. При этом «Суонси» добрался до четвертьфинала Кубка Англии, где уступил «Манчестер Сити» в упорной борьбе. Валлийцы вели на родном «Либерти» с разницей в два гола, но «горожане» совершили камбэк – 3:2 в их пользу.

В 2019 году переманить Грэма Поттера решил «Брайтон». «Суонси» отпускать тренера не собирался и даже предлагал ему новый контракт – клуб был готов сделать Поттера самым высокооплачиваемым специалистом в Чемпионшипе. Тем не менее, Грэм хотел перебраться в «Брайтон», и клубы всё же договорились. «Суонси» получил около 3 миллионов фунтов компенсации в рамках соглашения.

В первых двух сезонах под руководством Поттера «Брайтон» думал лишь о том, как сохранить место в Премьер-лиге. В обоих случаях «чайки» решали задачу, финишируя на 15-м 16-м местах. Казалось, что большего в клубе никто и не желает. Но дальше случился прорыв – в сезоне 2021/2022 «Брайтон» занял девятое игровое место в Премьер-лиге. От зоны еврокубков «чайки» отстали всего лишь на пять очков. При этом игра команды действительно радовала глаз.

Качество футбола и результаты «Брайтона» привели к тому, что Грэма Поттера ещё по ходу прошлого сезона пресса стала сватать в более статусные клубы – ходили слухи об «Эвертоне», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэме»… Между тем, «Брайтон» здорово начал и новый сезон – после шести туров команда занимает четвёртое место. И вот Поттер оказался в «Челси», где ему предстоит решать задачи куда более высокие, чем те, к которым он привык.

Грэм Поттер заслужил шанс попробовать себя в статусном клубе. Теперь всё в руках тренера. Ему нужно доказать, что он действительно достоин работать на этом уровне. Если Поттер провалится, то второго шанса в его карьере может и не быть. Главной проблемой Поттера в «Челси» может стать отсутствие авторитета. Помните, как у Кике Сетьена ничего не получилось в «Барселоне»? Тренеру тогда во многом помешало как раз отсутствие авторитета – звёздные футболисты его просто не воспринимали. Сегодняшний «Челси» представляет собой сплав молодости и опыта. Поттеру важно сразу захватить, увлечь игроков – своим подходом к работе и своими футбольными идеями. Если не получится, то у тренера могут возникнуть трудности.

Вообще Грэм Поттер – личность неординарная. Прошлой осенью тренер взял и… заночевал на улице. И это не шутка. Поттер попробовал себя в роли бездомного, используя для ночлега пару покрывал и даже картонки. Представляете? Конечно, это было не просто желание Поттера, а акция по привлечению внимания общественности к проблемам бездомных. Но много вы видели людей из футбольного мира, которые идут на такое?

«Пережив ночь на улице, я не могу представить, каково было бы страдать таким образом постоянно, не имея представления о том, что тебя ждёт, и где мы возьмёшь следующий обед», - говорил тогда Поттер.

И напоследок ещё одна история. Однажды на пресс-конференцию Грэм Поттер пришёл с фингалом под глазом. Комментарий тренера повеселил журналистов: «Я бы хотел рассказать вам героическую, рыцарскую историю о том, как у меня под глазом появился синяк. Но, к сожалению, я просто упал на ступеньках и ударился о перила».

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Что ждёт Грэма Поттера в «Челси», спрогнозировать сложно. В любом случае, следить за тем, как Поттер справится со столь большим вызовом, будет невероятно интересно.

Подготовил Александр Тихий.