Поттер объяснил игрокам «Челси», что его двери всегда будут для них открыты

Новый тренер «Челси» Грэм Поттер уже провёл несколько встреч с ключевыми игроками клуба. По информации от журналиста Бена Джейкобса, англичанин пытается сплотить раздевалку в трудный для команды момент.

Если верить источнику, Поттер объяснил игрокам, что его двери всегда будут для них открыты. Наставник дал понять, что каждый футболист получит шанс себя проявить.

Напомним, что ранее с поста главного тренера «Челси» был уволен Томас Тухель. Поттер подписал с клубом 5-летний контракт с зарплатой в районе 15 миллионов евро в год. До получения работы в «Челси» Грэм успешно возглавлял «Брайтон», который после 6 стартовых туров АПЛ идёт на четвёртом месте.