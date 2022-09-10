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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Поттер объяснил игрокам «Челси», что его двери всегда будут для них открыты

 
10 Сентября 2022 • 13:09 Комментировать (2)
Фулхэм
0:0
Челси
отменен

Новый тренер «Челси» Грэм Поттер уже провёл несколько встреч с ключевыми игроками клуба. По информации от журналиста Бена Джейкобса, англичанин пытается сплотить раздевалку в трудный для команды момент.

Если верить источнику, Поттер объяснил игрокам, что его двери всегда будут для них открыты. Наставник дал понять, что каждый футболист получит шанс себя проявить.

Напомним, что ранее с поста главного тренера «Челси» был уволен Томас Тухель. Поттер подписал с клубом 5-летний контракт с зарплатой в районе 15 миллионов евро в год. До получения работы в «Челси» Грэм успешно возглавлял «Брайтон», который после 6 стартовых туров АПЛ идёт на четвёртом месте.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Грэм Поттер
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Комментарии (2)
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Alex1972
10 Сентября 2022 в 13:37
Он ночью любит ночевать на скамейке... Какие ж тогда двери?... Тогда стучите по скамейке... Запасных... А-ха-ха-ха...
Leonardis
10 Сентября 2022 в 13:30
толку не будет...
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