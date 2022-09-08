Нападающий «Фулхэма» Иван Кавалейру перешёл в турецкий «Аланьяспор» на правах годичной аренды.

«Все в «Фулхэме» желают Каву всего наилучшего во время его аренды», — заявила пресс-служба английского клуба.

В текущем сезоне 28-летний португалец не провёл в составе «Фулхэма» ни одного матча. В минувшем же розыгрыше Чемпионшипа (второго по силе дивизиона Англии) на счету вингера два гола в 18 проведённых встречах. Портал Transfermarkt оценивает Кавалейру в 3 миллиона евро.

Свой следующий матч «дачники» проведут 10 сентября против «Челси». Начало встречи запланировано на 14:30 по московскому времени.