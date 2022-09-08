Владельцы «Челси» убедили Обамеянга, что уход Тухеля не повлияет на его роль в команде

Владельцы «Челси» заверили нападающего Пьера-Эмерика Обамеянга, что уход Томаса Тухеля с поста главного тренера никак не повлияет на его роль в команде. Напомним, что немецкий специалист лично настоял на трансфере Обамеянга.

Нападающий был в шоке от решения руководства расстаться с главным тренером, но в итоге с пониманием отнёсся к ситуации. Теперь Обамеянг с нетерпением ждёт возможности поработать с Грэмом Поттером, который является фаворитом на должность нового тренера «Челси».

Обамеянг перебрался в «Челси» за 12 миллионов евро из каталонской «Барселоны». Ранее габонец выступал за лондонский «Арсенал».