Лещук рассказал, как в «Динамо» подкалывали Захаряна на фоне интереса со стороны «Челси»

Вратарь «Динамо» Игорь Лещук рассказал о том, как в команде подшучивали над 19-летним полузащитником Арсеном Захаряном, интерес к которому в августе активно проявлял «Челси».

«Как подкалывали Захаряна? Включили песню «Я уеду жить в Лондон», — цитирует Лещука Sport24.

Ранее сообщалось, что «Челси» предложил за Захаряна 15 миллионов евро, однако сделка не состоялась из-за технических трудностей, связанных с переводом денежных средств. Сам футболист позже выразил надежду на то, что перейти в лондонский клуб он сможет зимой.

В текущем сезоне полузащитник провёл в составе «бело-голубых» восемь матчей, отметившись одним голом и двумя результативными передачами.