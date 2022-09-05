Невилл назвал своих фаворитов на финиш в топ-4 в АПЛ

Бывший капитан «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл назвал своих фаворитов на финиш в топ-4 в Английской премьер-лиге.

«Я думаю, что в топ-4 точно финишируют «Манчестер Сити», «Ливерпуль» и «Тоттенхэм». Последнее место разыграют между собой «Арсенал», «Манчестер Юнайтед» и «Челси», – сказал англичанин в эфире телеканала Sky Sports, где работает экспертом.

После 6 первых туров Английской премьер-лиги в топ-4 идут такие команды, как «Арсенал», «Манчестер Сити», «Тоттенхэм» и «Брайтон».

«Ливерпуль» располагается на седьмой строчке с 10 очками. Чуть выше находятся «Манчестер Юнайтед» и «Челси».