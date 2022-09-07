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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Поттер едет в Лондон – он может возглавить «Челси»

 
07 Сентября 2022 • 16:33 Комментировать
Фулхэм
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Челси
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10.09 14:30

«Челси» рассчитывает быстро назначить нового тренера после расставания с Томасом Тухелем. Кандидатом номер один для лондонцев является Грэм Поттер, который успешно работает с «Брайтоном».

Как сообщает football.london, Поттер уже отправился в Лондон на переговоры с руководителями «Челси». «Пенсионеров» не заботит компенсация, которую нужно будет заплатить «Брайтону». Если Поттер даст согласие, все вопросы будут улажены быстро.

Ранее в прессе появилась информация о том, что приглашение Грэма Поттера может обойтись «Челси» в 15 миллионов евро.

В субботу, 10 сентября, «Челси» сыграет против «Фулхэма» в чемпионате Англии.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Брайтон Грэм Поттер
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ФУЛХЭМ ЧЕЛСИ
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