​Поттер едет в Лондон – он может возглавить «Челси»

«Челси» рассчитывает быстро назначить нового тренера после расставания с Томасом Тухелем. Кандидатом номер один для лондонцев является Грэм Поттер, который успешно работает с «Брайтоном».

Как сообщает football.london, Поттер уже отправился в Лондон на переговоры с руководителями «Челси». «Пенсионеров» не заботит компенсация, которую нужно будет заплатить «Брайтону». Если Поттер даст согласие, все вопросы будут улажены быстро.

Ранее в прессе появилась информация о том, что приглашение Грэма Поттера может обойтись «Челси» в 15 миллионов евро.

В субботу, 10 сентября, «Челси» сыграет против «Фулхэма» в чемпионате Англии.