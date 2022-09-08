Стали известны номинанты на звание лучшего тренера августа в АПЛ

Английская премьер-лига официально объявила список из 5 наставников, которые претендуют на звание лучшего тренера августа в чемпионате.

Список выглядит следующим образом: Микель Артета («Арсенал»), Хосеп Гвардиола («Манчестер Сити»), Грэм Поттер («Брайтон»), Антонио Конте («Тоттенхэм»), Марку Силва («Фулхэм»).

Победитель будет объявлен совсем скоро. Команды 4 из 5 перечисленных тренеров в данный момент располагаются на первых 4 местах в турнирной таблице.

Грэм Поттер, возглавляющий «Брайтон», уже сегодня может стать новым тренером лондонского «Челси», подписав с клубом пятилетний контракт.