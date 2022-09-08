​«Челси» объявил о назначении Поттера

«Челси» посредством своего официального сайта объявил о назначении Грэма Поттера на должность главного тренера команды. 47-летний специалист поставил подписи под контрактом, который рассчитан на пять сезонов.

Предыдущим клубом Грэма Поттера был «Брайтон». В последние годы «чайки» показывали хороший футбол и результаты – на текущий момент команда занимает четвёртое место в турнирной таблице Премьер-лиги.

Ближайший матч чемпионата Англии «Челси» проведёт уже в субботу, 10 сентября. Команда Грэма Поттера сыграет в гостях у «Фулхэма».

Напомним, что в среду «Челси» уволил Томаса Тухеля.