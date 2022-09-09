Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Уэлбек – об уходе Поттера в «Челси»: «Невероятный тренер и человек, удачи в следующей главе»

 
09 Сентября 2022 • 11:03 Комментировать
Фулхэм
...
Челси
1 4.50 X 3.90 2 1.75
10.09 14:30

Нападающий «Брайтона» Данни Уэлбек прокомментировал уход главного тренера Грэма Поттера в лондонский «Челси». Напомним, что английский специалист в своё время настоял на подписании экс-форварда «Манчестер Юнайтед» в «Брайтон».

«Невероятный тренер и человек. Было удовольствием с вами работать. Удачи в следующей главе», – написал Уэлбек в социальных сетях.

Поттер подписал с «Челси» контракт до 2027 года. Англичанин будет зарабатывать на «Стэмфорд Бридж» около 15 миллионов евро за сезон.

В первых 6 турах Английской премьер-лиги «Брайтон» под руководством Поттера заработал 13 очков, что позволяет команде располагаться на 4 месте.

Оценить новость
- 1
Евро-Футбол.Ру,
Челси Данни Уэлбек Брайтон Грэм Поттер
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ФУЛХЭМ ЧЕЛСИ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 09 Сентября
12:37 · Англия. Премьер-лига
​«Манчестер Сити» - «Тоттенхэм»: прогноз на матч чемпионата Англии – 10 сентября 2022
12:15 · Россия. Премьер-лига
Зарема Салихова — о переговорах Фудуна и Конте: «То, о чём говорит Гурцкая было в другой стране и с другими людьми»
12:02 · Англия. Премьер-лига
Стоунс: «Надеюсь, задержусь в «Манчестер Сити» ещё на много лет»
11:45 · Англия. Премьер-лига
Клубы АПЛ проведут совещание, чтобы обсудить перенос тура 1
11:03 · Англия. Премьер-лига
Уэлбек – об уходе Поттера в «Челси»: «Невероятный тренер и человек, удачи в следующей главе»
10:56 · Россия. Премьер-лига
Гладышев рассказал, что игроки «Динамо» каждый день подкалывают Захаряна по поводу «Челси»
10:32 · Англия. Премьер-лига
Фанаты «Манчестер Сити» выбрали лучшего игрока августа
10:23 · Англия. Премьер-лига
«Челси» зимой вновь попытается приобрести Гвардиола
10:16 · Англия. Премьер-лига
Клопп: «Конечно, с Холанном «Манчестер Сити» стал сильнее»
10:05 · Англия. Премьер-лига
Украинец Мудрик готов к трансферу в «Арсенал»
09:59 · Англия. Премьер-лига
Клубы АПЛ сегодня объявят о трансферах двух свободных агентов
09:57 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» сохраняет интерес к восходящей звезде украинского футбола
09:47 · Англия. Премьер-лига
Силва – об увольнении Тухеля: «Хотелось оказаться для вас более полезным»
08:59 · Россия. Премьер-лига
Юран резко ответил на вопрос о работе в «Челси»
08:29 · Англия. Премьер-лига
Раскрыта солидная зарплата Поттера в «Челси»
Все новости
Рекомендуем