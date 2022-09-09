Уэлбек – об уходе Поттера в «Челси»: «Невероятный тренер и человек, удачи в следующей главе»

Нападающий «Брайтона» Данни Уэлбек прокомментировал уход главного тренера Грэма Поттера в лондонский «Челси». Напомним, что английский специалист в своё время настоял на подписании экс-форварда «Манчестер Юнайтед» в «Брайтон».

«Невероятный тренер и человек. Было удовольствием с вами работать. Удачи в следующей главе», – написал Уэлбек в социальных сетях.

Поттер подписал с «Челси» контракт до 2027 года. Англичанин будет зарабатывать на «Стэмфорд Бридж» около 15 миллионов евро за сезон.

В первых 6 турах Английской премьер-лиги «Брайтон» под руководством Поттера заработал 13 очков, что позволяет команде располагаться на 4 месте.