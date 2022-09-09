Силва – об увольнении Тухеля: «Хотелось оказаться для вас более полезным»

Защитник «Челси» Тьяго Силва прокомментировал увольнение Томаса Тухеля с поста главного тренера «синих». Напомним, что бразилец до своего перехода в «Челси» работал с немецким специалистом в «ПСЖ» с 2018 по 2020 год.

«Помимо того, что вы и ваш тренерский штаб были профессионалами, вы были невероятными людьми. Для меня было честью познакомиться и работать с вами. Спасибо за всё. Хотелось оказаться для вас более полезным», – написал Силва в социальных сетях.

Напомним, что Тухеля на тренерском кресле «Челси» заменит Грэм Поттер, который ранее возглавлял «Брайтон». Англичанин подписал контракт с «синими» до 2027 года.