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Силва – об увольнении Тухеля: «Хотелось оказаться для вас более полезным»

 
09 Сентября 2022 • 09:47 Комментировать
Фулхэм
...
Челси
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10.09 14:30

Защитник «Челси» Тьяго Силва прокомментировал увольнение Томаса Тухеля с поста главного тренера «синих». Напомним, что бразилец до своего перехода в «Челси» работал с немецким специалистом в «ПСЖ» с 2018 по 2020 год.

«Помимо того, что вы и ваш тренерский штаб были профессионалами, вы были невероятными людьми. Для меня было честью познакомиться и работать с вами. Спасибо за всё. Хотелось оказаться для вас более полезным», – написал Силва в социальных сетях.

Напомним, что Тухеля на тренерском кресле «Челси» заменит Грэм Поттер, который ранее возглавлял «Брайтон». Англичанин подписал контракт с «синими» до 2027 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Тьяго Силва Томас Тухель
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ФУЛХЭМ ЧЕЛСИ
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