Карпин рассказал, как себя чувствует Захарян после несостоявшегося трансфера в «Челси»

Главный тренер сборной России и «Ростова» Валерий Карпин рассказал о том, как полузащитник «Динамо» Арсен Захарян воспринял сорвавшийся переход в «Челси».

Напомним, в августе лондонский клуб предложил за 19-летнего игрока «бело-голубых» 15 миллионов евро, однако трансфер не состоялся по причине технических сложностей, связанных с переводом денежных средств.

«Говорил с Арсеном, он играл против «Ростова» на Кубок, это как раз было после новостей про «Челси». Он сказал, что чувствует себя нормально. Наверное, было сожаление, что это не свершилось», — рассказал Карпин.

По мнению наставника сборной России, Захаряну стоит попробовать себя в Европе, а если не получится, то он всегда сможет вернуться обратно.

В текущем сезоне Захарян провёл в составе московской команды восемь матчей, отметившись одним голом и двумя результативными передачами.