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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Карпин рассказал, как себя чувствует Захарян после несостоявшегося трансфера в «Челси»

 
07 Сентября 2022 • 13:24 Комментировать
Сочи
...
Динамо Москва
09.09 20:00

Главный тренер сборной России и «Ростова» Валерий Карпин рассказал о том, как полузащитник «Динамо» Арсен Захарян воспринял сорвавшийся переход в «Челси».

Напомним, в августе лондонский клуб предложил за 19-летнего игрока «бело-голубых» 15 миллионов евро, однако трансфер не состоялся по причине технических сложностей, связанных с переводом денежных средств.

«Говорил с Арсеном, он играл против «Ростова» на Кубок, это как раз было после новостей про «Челси». Он сказал, что чувствует себя нормально. Наверное, было сожаление, что это не свершилось», — рассказал Карпин.

По мнению наставника сборной России, Захаряну стоит попробовать себя в Европе, а если не получится, то он всегда сможет вернуться обратно.

В текущем сезоне Захарян провёл в составе московской команды восемь матчей, отметившись одним голом и двумя результативными передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Динамо Москва Валерий Карпин Арсен Захарян
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