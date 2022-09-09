Как проводились футбольные матчи после смерти короля Англии в 1952-м году

В четверг скончалась королева Великобритании Елизавета II. В стране объявлен национальный траур, который продлится 10 дней. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет, повлияет ли это на футбол, и вспоминает, как страна переживала потерю короля Георга VI в 1952-м году.

В четверг не стало королевы Великобритании Елизаветы II, которая правила более 70 лет. Официальное известие застало некоторые английские клубы в ходе проведения матчей еврокубков. Так, в поединке Лиги Европы между «Цюрихом» и «Арсеналом» минута молчания в память о монархе была проведена перед началом второго тайма. Уже на субботу запланированы матчи очередного тура, но велика вероятность, что матчи будут отменены.

Так как Елизавета II правила в течение длительного периода в Великобритании не сложился какой-то обычный протокол на случай такого события. Если говорить об истории профессионального футбола, то единственный подобный случай случился как раз 70 лет назад, когда умер отец Елизаветы II – король Георг VI. Всё же в 1936-м году, когда скончался Георг V, футбол был совсем на другом уровне по организации.

Георг VI скончался 6 февраля 1952-го года. Тогда, естественно, также был объявлен траур. Многие матчи в разных видах спорта были отменены, но футбол продолжался. Уже через три дня состоялся поединок между «Фулхэмом» и «Ньюкаслом», которому предшествовала минута молчания.

Тогда в газетах писали: «После смерти Георга VI в 1952 году матчи по регби и хоккею (на траве – прим.) были отменены, а футбольные матчи продолжались. Перед началом матча болельщики спели «Abide With Me» («Останься со мной» - прим.) и национальный гимн. Национальный театр будет закрыт, если новости появятся до 16:00, и останется открытым, если нет. Все игры, включая гольф, будут запрещены в Королевских парках».

Отметим, что сейчас ожидается перенос матчей Премьер-лиги и всех остальных игр дивизионов страны. Причём, возможно, не только ближайшего тура, но и следующего, который намечен на 17-18 сентября.

Отдельный вопрос касается матчей еврокубков, которые должны состояться на будущей неделе. Во вторник в Лиге чемпионов домашние матчи должны провести «Ливерпуль», в среду - «Манчестер Сити», а на четверг в Лиге Европы запланированы матч «Арсенала» в Лондоне. Отдельный вопрос касается ещё и шотландского «Глазго Рейнджерс», который во вторник должен принять «Наполи».

Роман Андреев