Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Как проводились футбольные матчи после смерти короля Англии в 1952-м году

 
09 Сентября 2022 • 12:48 Комментировать
Фулхэм
0:0
Челси
отменен

В четверг скончалась королева Великобритании Елизавета II. В стране объявлен национальный траур, который продлится 10 дней. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет, повлияет ли это на футбол, и вспоминает, как страна переживала потерю короля Георга VI в 1952-м году.

В четверг не стало королевы Великобритании Елизаветы II, которая правила более 70 лет. Официальное известие застало некоторые английские клубы в ходе проведения матчей еврокубков. Так, в поединке Лиги Европы между «Цюрихом» и «Арсеналом» минута молчания в память о монархе была проведена перед началом второго тайма. Уже на субботу запланированы матчи очередного тура, но велика вероятность, что матчи будут отменены.

Так как Елизавета II правила в течение длительного периода в Великобритании не сложился какой-то обычный протокол на случай такого события. Если говорить об истории профессионального футбола, то единственный подобный случай случился как раз 70 лет назад, когда умер отец Елизаветы II – король Георг VI. Всё же в 1936-м году, когда скончался Георг V, футбол был совсем на другом уровне по организации.

Георг VI скончался 6 февраля 1952-го года. Тогда, естественно, также был объявлен траур. Многие матчи в разных видах спорта были отменены, но футбол продолжался. Уже через три дня состоялся поединок между «Фулхэмом» и «Ньюкаслом», которому предшествовала минута молчания.

Тогда в газетах писали: «После смерти Георга VI в 1952 году матчи по регби и хоккею (на траве – прим.) были отменены, а футбольные матчи продолжались. Перед началом матча болельщики спели «Abide With Me» («Останься со мной» - прим.) и национальный гимн. Национальный театр будет закрыт, если новости появятся до 16:00, и останется открытым, если нет. Все игры, включая гольф, будут запрещены в Королевских парках».

Отметим, что сейчас ожидается перенос матчей Премьер-лиги и всех остальных игр дивизионов страны. Причём, возможно, не только ближайшего тура, но и следующего, который намечен на 17-18 сентября.

Отдельный вопрос касается матчей еврокубков, которые должны состояться на будущей неделе. Во вторник в Лиге чемпионов домашние матчи должны провести «Ливерпуль», в среду - «Манчестер Сити», а на четверг в Лиге Европы запланированы матч «Арсенала» в Лондоне. Отдельный вопрос касается ещё и шотландского «Глазго Рейнджерс», который во вторник должен принять «Наполи».

Роман Андреев

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Елизавета II
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 09 Сентября
14:03 · Англия. Премьер-лига
Кель: «В конце сезона ситуация с Холанном стала проблемой в раздевалке»
13:25 · Англия. Премьер-лига
«Челси» отменил пресс-конференцию Поттера накануне матча с «Фулхэмом»
12:59 · Англия. Премьер-лига
Неймар назвал своего самого сложного соперника в карьере
12:43 · Англия. Премьер-лига
Мбаппе рассказал, что думает о карьерах Месси и Роналду 1
12:37 · Англия. Премьер-лига
​«Манчестер Сити» - «Тоттенхэм»: прогноз на матч чемпионата Англии – 10 сентября 2022
12:15 · Россия. Премьер-лига
Зарема Салихова — о переговорах Фудуна и Конте: «То, о чём говорит Гурцкая было в другой стране и с другими людьми»
12:02 · Англия. Премьер-лига
Стоунс: «Надеюсь, задержусь в «Манчестер Сити» ещё на много лет»
11:45 · Англия. Премьер-лига
Клубы АПЛ проведут совещание, чтобы обсудить перенос тура 1
11:03 · Англия. Премьер-лига
Уэлбек – об уходе Поттера в «Челси»: «Невероятный тренер и человек, удачи в следующей главе»
10:56 · Россия. Премьер-лига
Гладышев рассказал, что игроки «Динамо» каждый день подкалывают Захаряна по поводу «Челси»
10:32 · Англия. Премьер-лига
Фанаты «Манчестер Сити» выбрали лучшего игрока августа
10:23 · Англия. Премьер-лига
«Челси» зимой вновь попытается приобрести Гвардиола
10:16 · Англия. Премьер-лига
Клопп: «Конечно, с Холанном «Манчестер Сити» стал сильнее»
10:05 · Англия. Премьер-лига
Украинец Мудрик готов к трансферу в «Арсенал»
09:59 · Англия. Премьер-лига
Клубы АПЛ сегодня объявят о трансферах двух свободных агентов
Все новости
Рекомендуем