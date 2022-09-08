Почеттино был готов возглавить «Челси», но в клубе хотели видеть Поттера

Бывший наставник «Тоттенхэма» и «ПСЖ» Маурисио Почеттино был готов возглавить лондонский «Челси», сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, несмотря на желание аргентинца, приоритетным вариантом для совладельца «Челси» Тодда Бёли всегда был английский специалист Грэм Поттер.

Ранее сообщалось, что Поттер уже выехал в Лондон, чтобы подписать с «синими» пятилетнее соглашение. Также ходили слухи о том, что «Челси» может возглавить Зинедин Зидан или Рубен Аморим, однако до предметных разговоров дело так и не дошло.

Напомним, вчера, 7 августа, английский клуб объявил об увольнении немецкого тренера Томаса Тухеля, который привёл «Челси» к победе в Лиге чемпионов в 2021 году.