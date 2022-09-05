Ковачич советовал «Челси» подписать дорогостоящего хорватского футболиста

Полузащитник «Челси» Матео Ковачич рекомендовал боссам клуба оформить трансфер защитника «РБ Лейпцига» Йошко Гвардиола.

Лондонский клуб планировал подписать ещё одного центрбека до закрытия трансферного окна, обратив внимание на хорвата Йошко Гвардиола. По словам Ковачича, руководство расспрашивало его о способностях товарища по сборной: «Челси» спрашивал меня о Йошко, и я высказал своё мнение, порекомендовав его. Гвардиол – футболист высочайшего уровня», – приводит Низаар Кинселла слова хавбека.

«Синие» были готовы заплатить «РБ Лейпцигу» порядка 90 млн евро за Гвардиола, однако немецкий клуб отклонил предложение, а затем продлил контракт с игроком до 2027 года.