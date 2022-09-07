«Челси» придётся выложить 15 миллионов евро, чтобы заполучить Поттера

«Брайтон» озвучил цену, которую «Челси» придётся заплатить за главного тренера Грэма Поттера. По информации от The Telegraph, «пенсионерам» нужно выложить 15 миллионов евро, чтобы заполучить англичанина на вакантную должность.

47-летний специалист добыл для «Брайтона» 13 очков в Английской премьер-лиге в первых 6 турах. Команда идёт на четвёртой строчке в турнирной таблице.

У Поттера нет опыта в еврокубках, хотя в 2018 году тренер вывел шведский «Эстерсунд» в Лигу Европы, после чего возглавил «Суонси».

Ещё одними кандидатами на роль главного тренера «Челси» являются Зинедин Зидан и Маурисио Почеттино.