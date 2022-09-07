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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Челси» придётся выложить 15 миллионов евро, чтобы заполучить Поттера

 
07 Сентября 2022 • 14:32 Комментировать
Фулхэм
...
Челси
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10.09 14:30

«Брайтон» озвучил цену, которую «Челси» придётся заплатить за главного тренера Грэма Поттера. По информации от The Telegraph, «пенсионерам» нужно выложить 15 миллионов евро, чтобы заполучить англичанина на вакантную должность.

47-летний специалист добыл для «Брайтона» 13 очков в Английской премьер-лиге в первых 6 турах. Команда идёт на четвёртой строчке в турнирной таблице.

У Поттера нет опыта в еврокубках, хотя в 2018 году тренер вывел шведский «Эстерсунд» в Лигу Европы, после чего возглавил «Суонси».

Ещё одними кандидатами на роль главного тренера «Челси» являются Зинедин Зидан и Маурисио Почеттино.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Брайтон Грэм Поттер
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ФУЛХЭМ ЧЕЛСИ
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